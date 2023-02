Maurizio Costanzo | la dedica dell’ex ballerina di “Amici” a Maria De Filippi commuove tutti

Leggi su tvzap

(Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi tv. “The show must go on”, così si dice. Ma quanto è difficile andare avanti ora che, il papà della tv non c’è più. Dopo la scomparsa del conduttore Rai e Mediaset hanno modificato i loro palinsesti nel tentativo di ricordare come meritava il giornalista. Non solo: per rispetto aDele trasmissioni sue sono state sospese. Stasera su Canale 5 non andrà in onda “C’è posta per te”, ieri non sono stati trasmessi né “Uomini e donne” né “”. Una decisione largamente condivisa dal pubblico, che si stringe attorno alla presentatrice. Ad abbracciare virtualmente Queen Mary ieri anche le due veline di “Striscia la notizia”. Nello specifico Cosmary Fasanelli, che in passato ha partecipato proprio al talent condotto dalla De. Il suo messaggio ...