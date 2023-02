Maurizio Costanzo | il ricordo e la coincidenza prima della morte

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ladiha lasciato tutti senza parole e con un velo di tristezza nel cuore. Il giornalista si è spento a Roma a 84 anni presso la clinica Paideia, ricoverato per alcuni problemi di salute. Sgomento per la famiglia, gli amici e tutti i volti noti dello spettacolo che hanno avuto modo L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - xharrysvojce : RT @yleniaindenial1: Maurizio Costanzo oltre ad essere stato un grandissimo giornalista, un pilastro della televisione italiana è stato il… - tati_vis : Maurizio Costanzo aveva 84 anni, era in sovrappeso, diabetico, un bypass dal 2004. Però è stato il vaccino. Voi state male. -

- - > . "Se telefonando io volessii dirti addio...". Per salutarlo, prendo a prestito le parole che ha scritto lo stesso, assieme a Ghigo De Chiara, firmando il testo della hit cantata Mina, musicata dal grande Ennio Morricone. Un uomo da Telegatto, ma con ambizioni da Oscar. Questo era. Un ...- - > . Quando era ancora un giovanissimo studente di ragioneria,aveva già deciso che avrebbe fatto il giornalista e che sarebbe diventato famoso. A qualunque costo. A 18 anni era già un cronista del quotidiano Paese Sera. Da lì in avanti quasi ...

Marta Caterina Fiorentino, ovvero Marta Flavi, sposò Maurizio Costanzo alla fine degli anni Ottanta. Fu la terza moglie del giornalista, l'ultima prima di conoscere il grande amore della sua vita, Mar ...