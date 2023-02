Maurizio Costanzo | il ricordo di Pippo Baudo | “Eravamo rimasti io e lui L’amore con Maria De Filippi? Non pensavo sarebbe durato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Eredi di? “Non ci sono”. Parola di, che a poche ore dalla morte diricorda il collega conosciuto nel 1960: “È la prima persona che mi ha intervistato, lavorava per Grazia” spiega a Repubblica. Un faccia a faccia che si è ripetuto a distanza di molto tempo, nel 2018, quandolo ospitò nel programma L’intervista: “Ero andato con l’idea di non raccontare le cose più private” racconta– che recentemente si è trovato a smentire le voci che lo volevano in condizioni di salute precarie -, “lui aveva una capacità speciale per tirarti fuori i ricordi. Intanto usava un linguaggio facile ed era sempre molto calmo. Ti aprivi senza accorgertene e cadevano i freni inibitori. Devi essere bravo per farlo e ...