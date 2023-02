Maurizio Costanzo funerali in diretta tv su Mediaset e Rai Uno, ecco quando e dove seguirli (Di sabato 25 febbraio 2023) Maurizio Costanzo funerali in diretta tv. Mediaset e Rai1 seguiranno in diretta le esequie di Maurizio Costanzo, che si terranno lunedì 27 febbraio a partire dalle ore 15:00, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La camera ardente, invece, sarà allestita a partire da oggi sabato 25 febbraio alle 10.30 in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023)intv.e Rai1 seguiranno inle esequie di, che si terranno lunedì 27 febbraio a partire dalle ore 15:00, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La camera ardente, invece, sarà allestita a partire da oggi sabato 25 febbraio alle 10.30 in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - NAvasiloai : ????#Maurizio Costanzo - vincenzotur : RT @GennaroBeninca1: Non mi piace bloccare le persone ma non tollero offese. Mi può dispiacere per la morte di un essere umano ma non di u… -