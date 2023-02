Maurizio Costanzo, 'Era malato da tempo': le cause del decesso (Di sabato 25 febbraio 2023) La sua ex moglie Marta Flavi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha detto: ' si sapeva che era malato da tempo ' senza però aggiungere altri dettagli. Nel corso degli anni sono trapelate ... Leggi su contocorrenteonline (Di sabato 25 febbraio 2023) La sua ex moglie Marta Flavi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha detto: ' si sapeva che erada' senza però aggiungere altri dettagli. Nel corso degli anni sono trapelate ...

GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - ConcitaBorrelli : Morto Maurizio Costanzo. Quanti giorni di omaggio? Non sarebbe più elegante una traccia… In @aedtalkshow Luca Somm… - srescio : RT @JamesLucasIT: Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone http…