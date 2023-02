Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, storia di un amore lungo oltre trent’anni: ecco perché con le altre donne non ha funzionato (Di sabato 25 febbraio 2023) “So di aver incontrato la donna nelle cui mani vorrei morire”. Lo disse Maurizio Costanzo a Bruno Vespa. “Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, ha rivelato Maria qualche mese fa a Oggi. Lei, più fragile di lui, come amava ripetere spesso, sapeva già che sarebbe stata dura. Anzi durissima, salutare per l’ultima volta suo marito, il compagno di vita intima e professionale. Quell’uomo così più grande di lei da poter essere suo padre, che l’aveva sostenuta fin dal primo giorno del loro incontro, a Venezia nel 1989. Ora è successo. Lei ha annullato le puntate di Uomini e donne, Amici e C’è posta per te. Il loro amore è stato il più longevo del mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “So di aver incontrato la donna nelle cui mani vorrei morire”. Lo dissea Bruno Vespa. “Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, ha rivelatoqualche mese fa a Oggi. Lei, più fragile di lui, come amava ripetere spesso, sapeva già che sarebbe stata dura. Anzi durissima, salutare per l’ultima volta suo marito, il compagno di vita intima e professionale. Quell’uomo così più grande di lei da poter essere suo padre, che l’aveva sostenuta fin dal primo giorno del loro incontro, a Venezia nel 1989. Ora è successo. Lei ha annullato le puntate di Uomini e, Amici e C’è posta per te. Il loroè stato il più longevo del mondo ...

