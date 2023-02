Maurizio Costanzo e Fiorello uniti da una grande amicizia. Sul profilo dello showman la foto del giornalista (Di sabato 25 febbraio 2023) Fiorello e Maurizio Costanzo erano legati da un' amicizia profonda. Il giornalista romano rideva di cuore alle gag dello showman siciliano e Fiorello, da parte sua, gli deve gratitudine per i consigli ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023)erano legati da un'profonda. Ilromano rideva di cuore alle gagsiciliano e, da parte sua, gli deve gratitudine per i consigli ...

