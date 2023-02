Maurizio Costanzo, è bufera per il gesto di Fabrizio Corona: “Si sta rivoltando nella tomba” (Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi Tv. La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato tutti a bocca aperta. Il famoso giornalista e conduttore televisivo se n’è andato all’improvviso. Nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia del genere. Oggi tutti piangono la sua scomparsa, dagli amici ai colleghi, fino ai telespettatori. Costanzo era stimato nell’ambiente televisivo per la sua immensa carriera. Fabrizio Corona tempo fa decise di omaggiare il giornalista e conduttore televisivo con un gesto abbastanza eclatante e oggi, dopo la morte di Costanzo, sul web è montata la polemica. (Continua…) LEGGI ANCHE: Maurizio Costanzo, confessione a sorpresa: “Aggiungere sale aumenta il rischio di morte, ma…” LEGGI ANCHE: È triste dire addio a ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi Tv. La morte diha lasciato tutti a bocca aperta. Il famoso giornalista e conduttore televisivo se n’è andato all’improvviso. Nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia del genere. Oggi tutti piangono la sua scomparsa, dagli amici ai colleghi, fino ai telespettatori.era stimato nell’ambiente televisivo per la sua immensa carriera.tempo fa decise di omaggiare il giornalista e conduttore televisivo con unabbastanza eclatante e oggi, dopo la morte di, sul web è montata la polemica. (Continua…) LEGGI ANCHE:, confessione a sorpresa: “Aggiungere sale aumenta il rischio di morte, ma…” LEGGI ANCHE: È triste dire addio a ...

