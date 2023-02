Maurizio Costanzo, cos’è successo davvero in ospedale: il retroscena (Di sabato 25 febbraio 2023) Secondo quanto riportato da «Il Corriere della Sera» Maria De Filippi sarebbe rimasta scioccata dalla morte del marito Maurizio Costanzo. Il noto quotidiano parla di una donna “molto provata, basita”. La conduttrice sarebbe rimasta stupita proprio perché non si aspettava che il giornalista si spegnesse. Costanzo era stato ricoverato in una clinica romana per un piccolo intervento, uno di quelli di routine. La moglie è andata a trovarlo mattina e sera, dopo gli impegni professionali. “Dagospia” ora aggiunge qualche dettaglio in più: la situazione sarebbe precipitata in soli 12 giorni. Leggi anche l’articolo —> Maurizio Costanzo, orrore dopo la sua morte: è successa una cosa gravissima Maurizio Costanzo ha passato gli ultimi 12 giorni alla clinica Paideia ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 febbraio 2023) Secondo quanto riportato da «Il Corriere della Sera» Maria De Filippi sarebbe rimasta scioccata dalla morte del marito. Il noto quotidiano parla di una donna “molto provata, basita”. La conduttrice sarebbe rimasta stupita proprio perché non si aspettava che il giornalista si spegnesse.era stato ricoverato in una clinica romana per un piccolo intervento, uno di quelli di routine. La moglie è andata a trovarlo mattina e sera, dopo gli impegni professionali. “Dagospia” ora aggiunge qualche dettaglio in più: la situazione sarebbe precipitata in soli 12 giorni. Leggi anche l’articolo —>, orrore dopo la sua morte: è successa una cosa gravissimaha passato gli ultimi 12 giorni alla clinica Paideia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - News24Italy : #Maurizio Costanzo, centinaia in fila per la camera ardente - LNN999 : RT @FrancescoLollo1: La scomparsa di Maurizio Costanzo è una grande perdita per il mondo della televisione e del giornalismo italiano. Icon… -