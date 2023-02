Maurizio Costanzo | Brooke di ‘Beautiful’ | “Era straordinario | dolce e intelligente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Che tristezza sentire di. Era un giornalista, un oratore e un conduttore televisivo. Mi è piaciuto molto parlare con lui e apparire di tanto in tanto nel suo programma”. A twittarlo è Katherine Kelly Lang, interprete del celebre personaggio diLogan della soap, che ricorda così. “Era sempre così gentile,e così. Ci mancherai”, scrive l’attrice postando una serie di foto che la ritraggono davanti alla locandina del teatro Parioli e sul palco del ‘Show’. So sad to hear about. He was an amazing journalist, ...