Maurizio Costanzo | Banfi | “Era galante | avrà fatto passare prima mia moglie”

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Voglio continuare a fare il comico sennò piangiamo tutti. Stanno morendo quasi tutti econ la suaria che lo distinguevamia. Ora staranno insieme”. E’ quanto ha dichiarato Linodopo l’ultimo saluto aalla Camera ardente del Campidoglio. “In questi giorni gira un video che avevamoio e-ha aggiunto-. Intorno agli anni ’90 facevamo i vecchietti. Lui mi diceva, scherzando, ‘A Lì tu moriraidi me perché hai due anni in più di me’. ‘E chi l’ha detto?’, gli rispondevo. Ma come è strano il destino. In questi giorni è morta anche mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - aletheya___ : bellissimo le persone che si preoccupano più della storia dei ferragnez che della scomparsa di Maurizio Costanzo. b… - EremitaStefano : @antonel45417416 @GrandeFratello antonella fiordalisi ha ucciso la madre maurizio costanzo è morto a coltellate or… -

La scomparsa diè arrivata pochi giorni dopo quella di sua moglie Lucia Zagaria . Presente alla camera ardente del popolare volto tv, Lino Banfi ha usato come sempre parole al miele, toccanti ed ...Conobbi "personalmente"e Maria De Filippi . Durante la mia attività romana, per oltre cinque mesi " prima e dopo l' attentato del maggio 1993 in via Fauro " pranzai accanto a loro due. Insieme a loro c'era ...

Maurizio Costanzo, oggi la camera ardente a Roma | Banfi: "Lui e mia moglie Lucia ora saranno insieme" TGCOM

Il lungo addio a Maurizio Costanzo, c'è Maria De Filippi con il figlio Agenzia ANSA

Maria De Filippi scioccata dalla morte del marito Maurizio Costanzo: non se lo aspettava Corriere della Sera

Marta Flavi racconta il matrimonio (e il divorzio) con Maurizio Costanzo: «Non andrò ai funerali, sarebbe poco elegante» Open

Maurizio Costanzo, Maria De Filippi alla camera ardente con il figlio Gabriele. Da Meloni a Fiorello: l'abbrac ilmessaggero.it

Il musicista e comico televisivo, spalla di Paolo Bonolis, era molto legato a Maurizio Costanzo, che si è spento nelle scorse ore all'età di 84 anni. La… Leggi ...Perché C'è posta per te stasera non va in onda: il motivo. Oggi, 25 febbraio 2023, su Canale 5 per la morte di Maurizio Costanzo ...