Mattia Balardi | chi è Mr Rain | età | vita privata e carriera del rapper

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misterrainfan : La pagina nasce per supportare Mr Rain/Mattia Balardi e questo viaggio inizia ricordando un appuntamento speciale… -

Scopriamo cosa c'è da sapere su Francy Antonioli, la mamma di Mr. Rain che ha sempre sostenuto la carriera del cantante. Francy Antonioli è la mamma di, meglio noto come Mr. Rain. La donna abita a Brescia e ha sempre mostrato il suo sostegno e il suo entusiasmo verso la carriera musicale del figlio. Scopriamo cosa c'è da sapere su di ...Rain , nome d'arte di, non ha solo conquistato il terzo posto dell'ultimo Sanremo con Supereroi , è anche in vetta o vicino alla top one di Spotify, YouTube, Amazon Music Chart, ...

Chi è Mr. Rain, la sorpresa di Sanremo 2023: Mattia Balardi, il cantante accompagnato da otto bambini SuperGuidaTV

Chi è Mr. Rain, la sorpresa di Sanremo: lo raccontano la madre ... Corriere

Mr. Rain, il racconto della madre: «Il mio Mattia ha sempre avuto un animo nobile» Bresciaoggi

Mr.Rain: «Canto per aiutare gli altri» Avvenire

Mr. Rain: «Negli ultimi cinque anni sono uscito con gli amici tre volte. Ho perso momenti importanti» Vanity Fair Italia

A Sanremo si è piazzato terzo con Supereroi. Un risultato importante, ma Mattia Balardi – questo il suo vero nome – spiega: “La vera vittoria è stata portare a Sanremo una canzone che è un inno ...Scopriamo cosa c'è da sapere su Francy Antonioli, la mamma di Mr. Rain che ha sempre sostenuto la carriera del cantante.