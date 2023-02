Matteo Messina Denaro, la sua storia diventerà un film (Di sabato 25 febbraio 2023) Il produttore Marco Belardi ha acquisito i diritti del libro del giornalista antimafia Lirio Abbate sull’ex boss di Cosa Nostra, «U Siccu» Leggi su vanityfair (Di sabato 25 febbraio 2023) Il produttore Marco Belardi ha acquisito i diritti del libro del giornalista antimafia Lirio Abbate sull’ex boss di Cosa Nostra, «U Siccu»

