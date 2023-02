Matteo Berrettini | l’attesa è agli sgoccioli | il momento si avvicina

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 25 febbraio 2023) Calendario tennistico fitto di impegni tra fine febbraio e inizio marzo. Persiunimportante Sono tre i tornei Atp in programma tra fine febbraio e inizio marzo. A Santiago, in Cile, si chiude la tornata di eventi su terra battuta in Sudamerica. Altrove, a Dubai e Acapulco, si disputano rispettivamente il terzo e il quarto Atp 500 della stagione dopo quelli di Rotterdam e Rio.(grantennistoscana.it)Tempo di ritorni in campo importanti nella settimana che sta per cominciare. Negli Emirati, Novak Djokovic è la prima testa di serie del tabellone. Il serbo, ancora in attesa di una decisione sulla possibile partecipazione ai due Masters di Indian Wells e Miami per i quali è ancora necessaria la vaccinazione anti Covid, torna a disputare ...