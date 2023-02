Mattarella premia 30 eroi civili (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Per la metà uomini e per l'altra metà donne, i trenta 'eroi' premiati da Sergio Mattarella si sono distinti per "l'impegno civile, la dedizione al bene comune e la testimonianza dei valori repubblicani". La più giovane ha 21 anni, il più anziano 75, e si tratta di "cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo". Tra loro anche Matteo Marzotto, 56 anni, figlio di Marta, ex presidente dell'Enit e di Valentino, premiato per la promozione dell'attività di ricerca scientifica sulla fibrosi cistica, attraverso il finanziamento di progetti di studi e iniziative sportive sulla patologia di cui ... Leggi su agi (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Per la metà uomini e per l'altra metà donne, i trenta 'ti da Sergiosi sono distinti per "l'impegno civile, la dedizione al bene comune e la testimonianza dei valori repubblicani". La più giovane ha 21 anni, il più anziano 75, e si tratta di "cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti dismo". Tra loro anche Matteo Marzotto, 56 anni, figlio di Marta, ex presidente dell'Enit e di Valentino,to per la promozione dell'attività di ricerca scientifica sulla fibrosi cistica, attraverso il finanziamento di progetti di studi e iniziative sportive sulla patologia di cui ...

