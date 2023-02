(Di sabato 25 febbraio 2023) Diversi coloro che forniscono assistenza a ragazzi e bambini, come Alberto Maria Antonio Bonfanti di Milano e Ugo Bressanello, ex vice presidente e direttore della sezione media di Tiscali; oppure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Candid_S_Voce : Mattarella premia 30 eroi civili - - fisco24_info : Mattarella premia 30 eroi civili : AGI - Per la metà uomini e per l'altra metà donne, i trenta 'eroi' premiati da S… - emanuelino10 : RT @055firenze: #Mattarella premia Zia Caterina: 'Per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie' https://t.c… - emanuelino10 : RT @rep_firenze: Mattarella premia Zia Caterina, la tassista dei bambini di Firenze: “Una gioia enorme” [aggiornamento delle 18:39] https:/… - Castellodannone : #Mattarella premia 30 eroi civili -

AGI - Per la metà uomini e per l'altra metà donne, i trenta 'eroi' premiati da Sergiosi sono distinti per 'l'impegno civile, la dedizione al bene comune e la testimonianza dei valori repubblicani'. La più giovane ha 21 anni, il più anziano 75, e si tratta di 'cittadine e ..."Era la prima volta che vedevonon in tv ma dal vivo, in un rapporto così stretto. Era davanti a me, a un metro di distanza". Prima di stringergli la mano e complimentarsi, il presidente "...

Ha difeso ragazzino dai bulli, Mattarella premia autista Atac Agenzia ANSA

Il presidente Mattarella premia i 30 Alfieri: «Siete la diga contro la violenza» Corriere della Sera

Mattarella premia giovani Alfieri e stigmatizza il pestaggio alla scuola di Firenze Tiscali Notizie

Mattarella premia il giovane Ettore: «Sei un esempio per tutti» L'Arena

Mattarella premia Zia Caterina, la tassista dei bambini di Firenze: “Una gioia enorme” La Repubblica Firenze.it

Onorificenze al Merito della Repubblica italiana a 30 persone che si sono distinte per la solidarietà, il volontariato, l’inclusione sociale, il diritto alla salute. Tra loro don Giacomo Panizza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...