(Di sabato 25 febbraio 2023) Cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per atti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _m3dvsa_ : L Italia del 'mite' conservatore #Mattarella @Quirinale e di #Draghi @Palazzo_Chigi dove @GiorgiaMeloni è perfetto… - SulPanaro : Medolla, l’apparecchio di Eurosets le salva la vita, poi l’a.d. la assume in azienda: Antonio Petralia premiato da … - IvanoIvsavio : RT @paridepuglia: L'invidia è una brutta cosa. In un mondo parallelo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mio concittadino, m… - VelvetMagIta : Alfiere della Repubblica, ecco chi sono i ragazzi premiati da Mattarella #VelvetMag #Velvet - isNews_it : Studente molisano Alfiere della Repubblica: Mario Amatuzio premiato al Quirinale -

Cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per atti di ...MEDOLLA - E' statodal presidente della Repubblica Sergiol'amministratore delegato di Eurosets Antonio Petralia, 55 anni, che da oggi è Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana . ...

Alfieri della Repubblica, chi sono i giovani premiati da Mattarella. FOTO Sky Tg24

William premiato da Mattarella Il Tirreno Il Tirreno

Il tifernate Alexander Bani premiato da Mattarella al Quirinale TTV.it

Mattarella ha premiato 30 'eroi' civili al Quirinale. Lista e motivazioni in Pdf QUOTIDIANO NAZIONALE

Quirinale, Sergio Mattarella premia 30 “eroi” civili - MetroNews Metro

Cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per atti di eroismo ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un'imprenditoria ...