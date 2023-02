Mattarella consegna le onorificenze al Merito della Repubblica. C’è anche Simona Fedele, l’autista dell’Atac che ha salvato un ragazzo dai bulli (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 30 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per «l’impegno civile, la dedizione al bene comune e la testimonianza dei valori Repubblicani». Tra i premiati, si legge nel comunicato del Quirinale, ci sono coloro che eccellono nell’imprenditoria etica, nell’impegno a favore dei detenuti, nella solidarietà, nel volontariato, nell’impegno a favore dell’inclusione sociale e della legalità, nel diritto alla salute e in atti di eroismo. Le onorificenze sono state consegnate nell’ambito di una cerimonia che si è tenuta ieri, 24 marzo, al Quirinale. Tra le persone insignite dell’onorificenza, spiccano ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Il presidenteSergioha conferito 30alItaliana a cittadini che si sono distinti per «l’impegno civile, la dedizione al bene comune e la testimonianza dei valorini». Tra i premiati, si legge nel comunicato del Quirinale, ci sono coloro che eccellono nell’imprenditoria etica, nell’impegno a favore dei detenuti, nella solidarietà, nel volontariato, nell’impegno a favore dell’inclusione sociale elegalità, nel diritto alla salute e in atti di eroismo. Lesono statete nell’ambito di una cerimonia che si è tenuta ieri, 24 marzo, al Quirinale. Tra le persone insignite dell’onorificenza, spiccano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SantaCinzia : RT @Nibbionero: Come ha fatto Vito Ciancimino ad avere l'appalto (che lo arricchirà) per la consegna a domicilio dei vagoni ferroviari? Anc… - EBamusement : @cassiani69 @LucioMalan Repit Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la consegna dei premi Alfi… - Paolo50128932 : RT @Nibbionero: Come ha fatto Vito Ciancimino ad avere l'appalto (che lo arricchirà) per la consegna a domicilio dei vagoni ferroviari? Anc… - himeralive : Consegnati ieri (24 febbraio), dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trenta attestati d’onore di “Alfi… - infoitinterno : Roma. Mattarella consegna l'attestato d'onore a Viola Bandinu -