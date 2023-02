Matrimonio a prima vista 2023: quando va in onda, le coppie e gli esperti (Di sabato 25 febbraio 2023) "Matrimonio a prima vista 2023" è la settima edizione del programma trasmessa da Discovery + (e poco dopo in chiaro su Real Time), ma la decima in assoluto, dato che le prime tre stagioni sono andate in onda su Sky (e poi in chiaro... Leggi su today (Di sabato 25 febbraio 2023) "" è la settima edizione del programma trasmessa da Discovery + (e poco dopo in chiaro su Real Time), ma la decima in assoluto, dato che le prime tre stagioni sono andate insu Sky (e poi in chiaro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... l_honestly : @Massi1926 @virgini22338959 @erosazzurro @WLT79 @dale__duro @lucacerchione @ACapNeBon82 @1StationRadio È la differe… - levenditop : ?? #Fantacartando Kit 10 bigliettini bomboniere con rilievo onde, personalizzabili, per nascita, Battesimo, Prima Co… - Enzolott : @ZZiliani @CampiMinati E inutile Paolo, questa gente oramai ha sposato la teoria che non esiste nessuna normativa s… - RadoSide : @Maracaibo177371 Gli uccisero la moglie uscendo dalla Chiesa il giorno del matrimonio… quando Upas aveva le puntatone in prima serata - supercarman_1 : @martinadamico1 E anche il fatto che sia stata inserita Palma lì proprio adesso non è un caso. Lei che ha partorito… -