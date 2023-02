Il Villa torna da Goodison Park con tre punti preziosi, frutto - ancora una volta - del solito Ollie Watkins. Al 63' Gueye ......Raya del Brentford e poi ancora Robert Sanchez del Brighton o Emiliano. Una lista che comprende anche Dean Henderson del Manchester United (ma in prestito al Nottingham) e Jordan...

Martinez e Pickford, parate pazzesche in Everton-Aston Villa 0-2 La Gazzetta dello Sport

Everton-Aston Villa Streaming Gratis: dove vedere la Premier ... Footballnews24.it

Premier League, i risultati della 25^ giornata: Arsenal di misura, poker Manchester City Sky Sport

Premier League: l’Arsenal piega il Leicester, il City resta in scia col poker - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, occhio alla Premier League: un club monitora Mike Maignan Il Milanista

With Everton’s lack of cutting edge up top, that was effectively that and Emiliano Buendia scored in this fixture yet again to wrap things up and halt Unai Emery’s three-game losing streak in charge ...In-form Ollie Watkins scored for the fifth successive match in a 2-0 victory over Everton which ended new manager Sean Dyche’s 100 per cent home record and dropped the club back into the Premier ...