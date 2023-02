Martina si riavvicina a Daniele e scatena la gelosia di Oriana, che sbotta (VIDEO) (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo che Martina ha cercato di riavvicinarsi a Daniele, Oriana Marzoli si è arrabbiata moltissimo e ha sbottato furiosa. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo cheha cercato dirsi aMarzoli si è arrabbiata moltissimo e hato furiosa. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Oriana Marzoli è una furia contro Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip perché da quando hanno rotto lui si è ria… - blogtivvu : Oriana sbotta contro Daniele (che si riavvicina a Martina): “Non deve parlarmi più!”, la previsione di Giaele… - sansirus00 : #GFvip Daniele di Oriana non gliene frega niente. Quello che conta per lui passare bene a chi lo guarda da fuori. A… - Nicol37487362 : Non vuole critiche, non vuole clip in puntata,non la vuole capire, poi si riavvicina a Martina così è la volta che lei scoppia #oriele - Duazfan : @needsmarzoli Martina non vi cagava proprio, se Daniele è incoerente e si riavvicina a lei e Ornana è stupida e spa… -