Marta Flavi racconta il matrimonio (e il divorzio) con Maurizio Costanzo: «Non andrò ai funerali, sarebbe poco elegante»

Marta Caterina Fiorentino, ovvero Marta Flavi, è giornalista e conduttrice televisiva. Alla fine degli anni Ottanta si sposò con Maurizio Costanzo. Era la sua terza moglie: prima c'erano state Lori Sammartino e Flaminia Morandi. Ma la loro unione non durò. Perché nel frattempo il giornalista aveva intrecciato una relazione con Maria De Filippi. «Avevo iniziato la storia con Maria, stavo parlando con lei dal mio ufficio, a un certo punto una terza voce si infila e dice: "Maurizio, sono Marta". Non negai, ma passai una notte complicata. Finì male», ha detto Costanzo ricordando la vicenda. Nel 1995 Costanzo ha sposato Maria De Filippi e la loro unione è durata fino all'ultimo. Oggi Flavi riepiloga quel periodo in ...

