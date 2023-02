Marta Flavi racconta il matrimonio con Costanzo: “Ci siamo amati e scannati ma il tempo mi ha lasciato solo bei ricordi” (Di sabato 25 febbraio 2023) La morta di Maurizio Costanzo ha scosso l’ex moglie Marta Flavi che annuncia la sua assenza dal funerale. La funzione religiosa si svolgerà lunedì 27 febbraio alle ore 15 presso la chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La conduttrice spiega: “Ho già detto quello che volevo dire. Ripeto che al funerale di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) La morta di Maurizioha scosso l’ex moglieche annuncia la sua assenza dal funerale. La funzione religiosa si svolgerà lunedì 27 febbraio alle ore 15 presso la chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La conduttrice spiega: “Ho già detto quello che volevo dire. Ripeto che al funerale di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto, non andrò però a… - iannuzzi33 : Marta Flavi: Tutti ormai parlano sopra l’ospite e spesso sono i conduttori a dare le risposte alle loro stesse domande. - sciantokescia : RT @Fiammailmionome: Io conosco ex squallide che hanno parlato male tutta la vita dei loro ex poi quando sono morti si sono presentate anch… - GioPanniello : RT @rep_roma: Il dolore riservato di Marta Flavi: 'Ecco perché non andrò ai funerali' - IrridenteL : RT @Fiammailmionome: Io conosco ex squallide che hanno parlato male tutta la vita dei loro ex poi quando sono morti si sono presentate anch… -