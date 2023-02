Marta Flavi, la terza moglie di Maurizio Costanzo: “Io e lui ci siamo scannati. Non andrò ai funerali” (Di sabato 25 febbraio 2023) Marta Caterina Fiorentino, meglio conosciuta come Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. I due sono stati sposati dal 1989 al 1990 ma il divorzio fu formalizzato cinque anni dopo. “Sono ancora sgomenta, buon viaggio Maurizio”, sono state le sue prime parole affidate ai social dopo aver appreso della scomparsa dell’ex marito. Maurizio Costanzo (Foto da video) La separazione fu turbolenta Oggi Marta Flavi torna sull’argomento in un’intervista al “Corriere della Sera” in cui ripercorre la turbolenta separazione e spiega perché non andrà ai funerali che saranno celebrati lunedì 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti di piazza del ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 febbraio 2023)Caterina Fiorentino, meglio conosciuta comeè stata ladi. I due sono stati sposati dal 1989 al 1990 ma il divorzio fu formalizzato cinque anni dopo. “Sono ancora sgomenta, buon viaggio”, sono state le sue prime parole affidate ai social dopo aver appreso della scomparsa dell’ex marito.(Foto da video) La separazione fu turbolenta Oggitorna sull’argomento in un’intervista al “Corriere della Sera” in cui ripercorre la turbolenta separazione e spiega perché non andrà aiche saranno celebrati lunedì 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti di piazza del ...

