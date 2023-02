Marta Flavi e il matrimonio con Maurizio Costanzo: “Non andrò ai funerali” (Di sabato 25 febbraio 2023) Marta Caterina Fiorentino, ovvero Marta Flavi, sposò Maurizio Costanzo alla fine degli anni Ottanta. Fu la terza moglie del giornalista, l’ultima prima di conoscere il grande amore della sua vita, Maria De Filippi. Il grande conduttore aveva avuto già due matrimoni, con Lori Sammartino e Flaminia Morandi. “Avevo iniziato la storia con Maria, stavo parlando con lei dal mio ufficio, a un certo punto una terza voce si infila e dice: “Maurizio, sono Marta”. Non negai, ma passai una notte complicata. Finì male”, ricordava Costanzo, facendo riferimento alla fine del suo legame con Marta Flavi, perché nel frattempo aveva avviato una relazione con De Filippi. Un amore inizialmente clandestino. Poi i due si sposarono nel 1995 e ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023)Caterina Fiorentino, ovvero, sposòalla fine degli anni Ottanta. Fu la terza moglie del giornalista, l’ultima prima di conoscere il grande amore della sua vita, Maria De Filippi. Il grande conduttore aveva avuto già due matrimoni, con Lori Sammartino e Flaminia Morandi. “Avevo iniziato la storia con Maria, stavo parlando con lei dal mio ufficio, a un certo punto una terza voce si infila e dice: “, sono”. Non negai, ma passai una notte complicata. Finì male”, ricordava, facendo riferimento alla fine del suo legame con, perché nel frattempo aveva avviato una relazione con De Filippi. Un amore inizialmente clandestino. Poi i due si sposarono nel 1995 e ...

