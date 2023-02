Marta Flavi e il matrimonio con Maurizio Costanzo: 'Non andrò ai funerali, sarebbe poco elegante' (Di sabato 25 febbraio 2023) Marta Flavi , all'anagrafe Marta Caterina Fiorentino, nel 1989 sposò Maurizio Costanzo . Per lui erano le terze nozze, ma si lasciarono poco più di un anno dopo, per poi divorziare nel 1994. Lui aveva ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023), all'anagrafeCaterina Fiorentino, nel 1989 sposò. Per lui erano le terze nozze, ma si lasciaronopiù di un anno dopo, per poi divorziare nel 1994. Lui aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Marta Flavi e il matrimonio con Maurizio Costanzo: «Non andrò ai funerali, sarebbe poco elegante» - infoitsalute : Maurizio Costanzo, l'ex Marta Flavi: 'Non andrò al funerale' - bizcommunityit : Marta Flavi: «Con lui ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Non sarò ai funerali» - Italia_Notizie : Marta Flavi: «Con Costanzo ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Io ai funerali? Non andrò, non sarebbe elegante» - angiuoniluigi : RT @fanpage: “Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto, non andrò però al funerale”… -