Marta Flavi: «Con Costanzo ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Io ai funerali? Non andrò, non sarebbe elegante» (Di sabato 25 febbraio 2023) La conduttrice è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo, un matrimonio durato solo un anno, seguito da una separazione turbolenta Leggi su corriere (Di sabato 25 febbraio 2023) La conduttrice è stata la terza moglie di Maurizio, un matrimonio durato solo un anno, seguito da una separazione turbolenta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto, non andrò però a… - GioPanniello : RT @rep_roma: Il dolore riservato di Marta Flavi: 'Ecco perché non andrò ai funerali' - IrridenteL : RT @Fiammailmionome: Io conosco ex squallide che hanno parlato male tutta la vita dei loro ex poi quando sono morti si sono presentate anch… - infoitinterno : Il dolore riservato di Marta Flavi: 'Ecco perché non andrò ai funerali' - Piovegovernolad : Marta Flavi rompe il silenzio e lascia tutti a bocca aperta: 'Maurizio mi ha lasci...Altro...… -