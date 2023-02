Marta Flavi: «Con Costanzo ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Io ai funerali? Non andrò, non sarebbe elegante» (Di sabato 25 febbraio 2023) La conduttrice è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo, un matrimonio durato solo un anno, seguito da una separazione turbolenta Leggi su corriere (Di sabato 25 febbraio 2023) La conduttrice è stata la terza moglie di Maurizio, un matrimonio durato solo un anno, seguito da una separazione turbolenta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piovegovernolad : Marta Flavi senza freni su Maria De Filippi. 'Devo dirlo, è solo una rub...Altro.. - Dansai75 : Ecco il nostro indimenticabile Maurizio con la sua Maria (terza e ultima moglie dal 1995; Marta Flavi 1989–1995; Fl… - Italia_Notizie : Marta Flavi: «Con Costanzo ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Io ai funerali? Non andrò, non sarebbe elegante» - ParliamoDiNews : Funerali di Maurizio Costanzo, Marta Flavi spiega perché non andrà - tempoweb : 'Poco elegante'. Marta Flavi e la decisione sul funerale di #MaurizioCostanzo #25febbraio -