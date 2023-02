Marsiglia: con 22 ace Hurkacz demolisce Bublik e vola in finale (Di sabato 25 febbraio 2023) Hubert Hurkacz è il primo finalista del torneo Atp 250 di Marsiglia . Il polacco ha superato in un'ora e 33 minuti il kazako Alexander Bublik per 64 76 mettendo a segno 22 ace in 11 turni di battuta . ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Hubertè il primo finalista del torneo Atp 250 di. Il polacco ha superato in un'ora e 33 minuti il kazako Alexanderper 64 76 mettendo a segno 22 ace in 11 turni di battuta . ...

