Mario Rui espulso per fallo di reazione su Caputo, rischia almeno due giornate di squalifica (Di sabato 25 febbraio 2023) Grave ingenuità di Mario Rui che al minuto 65' commette un fallo di reazione su Ciccio Caputo e si fa espellere dall'arbitro, su indicazione del Var. Un gesto che può costare caro al Napoli che dovrà fare a meno del professore per almeno 2 giornate. Marelli, ai microfoni di Dazn, ha così commentato la scelta dell'arbitro Ayroldi: Scontro di gioco con Caputo, poi lo condotta antisportiva di Mario Rui. Ci saranno almeno due o più giornate di squalifica per il terzino" E tutto ciò alla vigilia di due partite molto importanti al Maradona contro la Lazio e l'Atalanta.

