Marilyn Manson, Ashley ritratta: "Non mi ha stuprata, ho mentito" (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Aveva accusato Marilyn Manson di stupro su 'The View', ed ora ha ammesso di aver mentito, sostenendo che sarebbe stata spinta a farlo dall'ex compagna del cantante, Rachel Evan Wood. La clamorosa rivelazione è di Ashley Morgan Smithline, 38 anni, che ha avuto una breve relazione con Manson nel 2010. La donna, una modella di origini ebraiche, ha spiegato di aver "ceduto alle pressioni di Evan Rachel Wood e dei suoi soci per rivolgere accuse di stupro e aggressione contro Manson che non erano vere". Le accuse della donna erano molto gravi: aveva infatti raccontato che Manson, 54 anni, l'aveva violentata, ferendola con un coltello in cui era incisa una svastica e mettendole la mano in bocca durante il rapporto sessuale. Il mese scorso però, le accuse fatte ...

