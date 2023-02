Maria De Filippi “scioccata” dalla morte di Maurizio Costanzo: “Non se lo aspettava, non c’erano avvisaglie” (Di sabato 25 febbraio 2023) Ora che Maurizio Costanzo si è spento, il pensiero del pubblico è rivolto a Maria De Filippi. Sui social l’ondata di affetto e vicinanza alla conduttrice si fa sentire in tutta la sua potenza e in molti le stanno mandando, almeno virtualmente, abbracci e incoraggiamenti a farsi forza. A spiegare lo stato d’animo di Maria è il Corriere della Sera, che la descrive come “molto provata, scioccata, basita“. La punta di diamante di Canale 5 “è stata colta di sorpresa dalla morte di Maurizio Costanzo. Non se lo aspettava, non c’erano avvisaglie“. Costanzo era ricoverato in una clinica romana a causa di un piccolo intervento, “un problemino fastidioso, ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Ora chesi è spento, il pensiero del pubblico è rivolto aDe. Sui social l’ondata di affetto e vicinanza alla conduttrice si fa sentire in tutta la sua potenza e in molti le stanno mandando, almeno virtualmente, abbracci e incoraggiamenti a farsi forza. A spiegare lo stato d’animo diè il Corriere della Sera, che la descrive come “molto provata,, basita“. La punta di diamante di Canale 5 “è stata colta di sorpresadi. Non se lo, non“.era ricoverato in una clinica romana a causa di un piccolo intervento, “un problemino fastidioso, ma non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Ti faccio vedere il poco gelato di Maurizio!” - Ricordiamo anche l’autoironia di #MaurizioCostanzo con questo mom… - fanpage : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, la coppia d'oro della nostra televisione - Striscia : Tutta Striscia si stringe attorno a Maria De Filippi e alla sua famiglia nel ricordare Maurizio Costanzo.… - elaynchie : RT @rossoecaffe: a voi deve entrare in testa che sa maria de filippi vorrà ritirarsi anche per due mesi dai suoi programmi mettendoli in pa… - 10_Zayn_ : RT @rossoecaffe: a voi deve entrare in testa che sa maria de filippi vorrà ritirarsi anche per due mesi dai suoi programmi mettendoli in pa… -