Maria De Filippi, «scioccata» dalla morte di Maurizio Costanzo: «Non se l'aspettava» (Di sabato 25 febbraio 2023) La conduttrice andava a trovare il marito in clinica mattina e sera, e nulla faceva pensare a questa evoluzione. Ora Maria si trova invece ad affrontare la morte del marito. Quella morte che i coniugi, legati da 33 anni, avrebbero voluto vivere insieme, perché sopravvivere all'altro sarebbe stato «troppo difficile» Leggi su vanityfair (Di sabato 25 febbraio 2023) La conduttrice andava a trovare il marito in clinica mattina e sera, e nulla faceva pensare a questa evoluzione. Orasi trova invece ad affrontare ladel marito. Quellache i coniugi, legati da 33 anni, avrebbero voluto vivere insieme, perché sopravvivere all'altro sarebbe stato «troppo difficile»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Ti faccio vedere il poco gelato di Maurizio!” - Ricordiamo anche l’autoironia di #MaurizioCostanzo con questo mom… - fanpage : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, la coppia d'oro della nostra televisione - Striscia : Tutta Striscia si stringe attorno a Maria De Filippi e alla sua famiglia nel ricordare Maurizio Costanzo.… - elaynchie : RT @rossoecaffe: a voi deve entrare in testa che sa maria de filippi vorrà ritirarsi anche per due mesi dai suoi programmi mettendoli in pa… - 10_Zayn_ : RT @rossoecaffe: a voi deve entrare in testa che sa maria de filippi vorrà ritirarsi anche per due mesi dai suoi programmi mettendoli in pa… -