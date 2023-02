Maria De Filippi scioccata dalla morte di Maurizio Costanzo: “Non se l’aspettava” (Di sabato 25 febbraio 2023) Un intervento di routine, complicazioni e poi la morte. Maria De Filippi scioccata dalla morte di Maurizio Costanzo: la conduttrice Mediaste non se lo aspettava. Maurizio era stato ricoverato a Roma, di recente, per un intervento di routine. Nessuno poteva immaginare che sarebbero sorte complicazioni che lo avrebbero condotto al decesso. Maria De Filippi andava a trovarlo in clinica due volte al giorno, prima e dopo gli impegni lavorativi; Maurizio doveva subire un intervento chirurgico ritenuto non grave. Invece non c’è più. Si è spento il 24 febbraio, lacciando un vuoto nel mondo della TV e nel cuore di tutti. Maria De Filippi, sua moglie, è ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Un intervento di routine, complicazioni e poi laDedi: la conduttrice Mediaste non se lo aspettava.era stato ricoverato a Roma, di recente, per un intervento di routine. Nessuno poteva immaginare che sarebbero sorte complicazioni che lo avrebbero condotto al decesso.Deandava a trovarlo in clinica due volte al giorno, prima e dopo gli impegni lavorativi;doveva subire un intervento chirurgico ritenuto non grave. Invece non c’è più. Si è spento il 24 febbraio, lacciando un vuoto nel mondo della TV e nel cuore di tutti.De, sua moglie, è ...

