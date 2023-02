Maria De Filippi | Luciana Littizzetto preoccupata per l’amica | come l’ha trovata

Leggi su tvzap

(Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi tv. In queste ore hanno preso a circolare le prime immagini diDealla Camera Ardente per Maurizio Costanzo. La conduttrice è apparsa molto magra, scossa per quanto successo. Non le stanno mancando l’affetto dei fan, la vicinanza di amici e colleghi del giornalista scomparso. Dopo Mara Venier, Pierluigi Diaco, il sindaco di Roma Gualtieri, sono arrivati anche Francesco Rutelli e Virginia Raggi, e qualche istante fa la premier Giorgia Meloni. Tra gli altri, sono giunti anche i figli Saverio e Camilla, dal secondo matrimonio del conduttore con la scrittrice Flaminia e Gabriele, il figlio adottato proprio da Costanzo e dalla De. A parlare di quest’ultima, del suo stato d’animo, è stata. Parole che fanno capire quanto la ...