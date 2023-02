Maria De Filippi e il figlio Gabriele davanti al feretro di Costanzo in lacrime

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 febbraio 2023) Poco dopo le 12:20 di sabato 25 febbraio ancheDeè arrivata alla camera ardente di Maurizio. Visibilmente provata, la conduttrice e volto di punta Mediaset, è stata accompagnata dal. La morte del giornalista ha colto tutti di sorpresa, per prima la moglie e i figli. Al fianco del giornalista da 30 anni, secondo le indiscrezioni che circolano in queste ultime ore,Desarebbe rimasta scioccata alla notizia della morte del marito. Lo andava a trovare durante la degenza in ospedale un paio di volte al giorno, continuando a fare la spola tra casa, ospedale e studi televisivi: non immaginava che le sue condizioni fossero così gravi. IN AGGIORNAMENTO