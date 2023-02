Maria De Filippi con il figlio Gabriele E il gesto di Fiorello commuove tutti

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 febbraio 2023) È arrivato questa mattina nella sala della Protomoteca in Campidoglio il feretro di Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore televisivo scomparso all'età di 84 anni ieri a Roma. Si sono messi pazientemente in fila in centinaia alla camera ardente per omaggiarlo di un ultimo saluto. Accanto ai familiari, le istituzioni e tantissimi i cittadini. Nella sala della Protomoteca, tra vasi di rose bianche, tra i primi presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, due dei figli del giornalista, il regista Saverio Costanzo la sceneggiatrice Camilla Costanzo, e la prima moglie Flaminia Morandi. Poi Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli ed Emanuela Aureli. La moglieDee il, visibilmente commosso, sono entrati da un ingresso laterale. Dopo un affettuoso saluto con ...