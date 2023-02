Maria De Filippi con il figlio Gabriele alla camera ardente di Maurizio Costanzo | molti i vip presenti

(Di sabato 25 febbraio 2023) Questa mattina il feretro del giornalista e conduttore televisivo, scomparso ieri, è arrivato in Campidoglio. La, allestita presso la Sala della Protomoteca, è stata aperta al pubblico alle 10:3o e chiuderà alle 18:00, come avverrà domani, domenica 26 febbraio. Lunedì alle 15:00, invece, si svolgeranno i funerali nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Ad accoglierlo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme a Saverio e Camilla, i figli più grandi del giornalista, eprima moglie Flaminia Morandi. Tra i primi a porgere l’ultimo saluto al compianto conduttore, la conduttrice di Forum Barbara Palombelli e il marito, l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, che ha detto: “Lui ha aiutato milioni di italiani a capire e esplorare la vita. Nel suo modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : “Ti faccio vedere il poco gelato di Maurizio!” - Ricordiamo anche l’autoironia di #MaurizioCostanzo con questo mom… - fanpage : Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, la coppia d'oro della nostra televisione - Striscia : Tutta Striscia si stringe attorno a Maria De Filippi e alla sua famiglia nel ricordare Maurizio Costanzo.… - lasiciliait : Costanzo, il dolore di Maria De Filippi e del figlio Gabriele davanti al feretro - FQMagazineit : Maria De Filippi arriva alla camera ardente di Maurizio Costanzo – FOTO -

Coinvolta nell'episodio ancheDe, l'amore vero incontrato tra i canali di Venezia nel 1989 e sposato nel Comune di Roma nel 1995. Anche altri luoghi di cultura della capitale hanno ...è arrivata in Campidoglio alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo, morto venerdì a 84 anni. La conduttrice era in compagnia del figlio Gabriele. All'entrata l'abbraccio con Fiorello che era ...

Costanzo: Maria de Filippi alla camera ardente TGCOM

Maria De Filippi scioccata dalla morte del marito Maurizio Costanzo: non se lo aspettava Corriere della Sera

Maria De Filippi alla camera ardente insieme al figlio Gabriele RaiNews

La commozione di Maria De Filippi con Gabriele e i figli di Maurizio Costanzo davanti al feretro Fanpage.it

Costanzo morto, Maria De Filippi disse: «Quando non ci sarà più sarà terribile, non voglio pensarci» ilmessaggero.it

Alla camera ardente per Maurizio Costanzo è arrivata anche Maria De Filippi col figlio Gabriele e gli altri figli del conduttore Camilla e Saverio. Sono centinaia le persone stanno rendendo omaggio a ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...