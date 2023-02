Mare Fuori, Giuseppe Pirozzi si sfoga con i fan: “Costretto a cambiare numero, abbiate rispetto” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Mi avete Costretto a cambiare numero” spiega ai follower Giuseppe Pirozzi, attore noto tra i più giovani per essere uno dei protagonisti di Mare Fuori. Pirozzi, che nella serie di Rai2 interpreta Raffaele Di Meo detto Micciarella, fa sapere di essere oggetto di numerose chiamate da parte di sconosciuti che hanno avuto il suo numero di telefono e lo contattano anche agli orari più assurdi. L’attore si dice felice del successo che Mare Fuori sta ottenendo, ma questo non giustifica il fatto che i fan della serie si sentano legittimati a invadere la sua privacy: “Ciao ragazzi, faccio questo breve video per dirvi che delle persone mi stanno contattando su WhatsApp e mi stanno chiamando sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “Mi avete” spiega ai follower, attore noto tra i più giovani per essere uno dei protagonisti di, che nella serie di Rai2 interpreta Raffaele Di Meo detto Micciarella, fa sapere di essere oggetto dise chiamate da parte di sconosciuti che hanno avuto il suodi telefono e lo contattano anche agli orari più assurdi. L’attore si dice felice del successo chesta ottenendo, ma questo non giustifica il fatto che i fan della serie si sentano legittimati a invadere la sua privacy: “Ciao ragazzi, faccio questo breve video per dirvi che delle persone mi stanno contattando su WhatsApp e mi stanno chiamando sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Giulia Salemi a R101: 'a Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vi… - RadioR101 : Dopo il “buzz” su Mare Fuori e Blanco, Giulia Salemi chiarisce la sua posizione e lancia l’hashtag… - GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - quell4ansios4 : RT @hol1patty: Nina è la speranza di carmine. Contro il sistema? c’era nina. dal parrucchiere? Nina. Nell’ipm? Lei. In coma chi credeva si… - Lwthover : infatti la piaga di mare fuori é lui -