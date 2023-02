Marco Raduano | il boss mafioso scappato da un carcere di massima sicurezza | “Sembra tutto organizzato”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Una fuga che dai primi elementi raccolti sembrerebbe ben organizzata:al vertice dell’omonimo clan che opera su Vieste è evaso ieri pomeriggio 24 febbraio, daldidi Badu ‘e Carros a Nuoro in Sardegna. Lo ha fatto calandosi da un muro perimetrale attraverso una corsa realizzata con le lenzuola. Quando la notizia della sua evasione si è diffusa attraverso gli organi di informazione, verso le 22 nella città garganica sono stati esplosi fuochi d’artificio. In cinquant’anni mai nessuno era riuscito a scappare da quella che fino a ieri era considerata la prigione più sicura d’Italia, dove scontano e hanno scontato la propria pena terroristi e mafiosi in regime di 41 bis. Anche malavitosi del calibro di Renato Vallanzasca, Graziano Mesina e Raffaele Cutolo. Chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : È scappato utilizzando il più classico dei metodi: si è calato con le lenzuola dal braccio di massima sicurezza del… - Corriere : Raduano, capo degli scissionisti del Gargano evade dal carcere calandosi con le lenzuola - Vania54078993 : Boss evaso dal carcere di massima sicurezza: è caccia all'uomo - bizcommunityit : Le lenzuola annodate e poi la corsa a piedi: così il boss Raduano è fuggito da 'Badu 'e Carros' - cronachecampane : Il boss Marco Raduano evaso dal carcere di Nuoro: è caccia all’uomo -

L'evaso è, classe 1984, detto 'pallone', elemento apicale dell'omonimo clan dei Montanari egemone nel territorio non solo garganico . Detenuto in regime di 416 bis per omicidio e ...- - > Ansa . Clamorosa fuga dal supercarcere nuorese di Badu 'e Carros di un pericolosissimo boss della mafia garganica. Si tratta di, 40 anni, detto "Pallone" o "Woolrich", capo del clan di Vieste che porta il suo nome, nato nel 2015 dopo la scissione nel "clan dei montanari" che ha dato il via a una faida con una ...

Evaso Marco Raduano, il boss degli scissionisti del Gargano: a lui legata l’ultima guerra di mafia a Vieste Corriere del Mezzogiorno

Nuoro, ergastolano evade con lenzuola dal carcere di Badu ‘e Carros. È caccia a Marco Raduano ilmessaggero.it

Le lenzuola annodate e poi la corsa a piedi: così il boss Raduano è fuggito da 'Badu 'e Carros' FoggiaToday

Ultim'ora | Il boss Marco Raduano è evaso dal carcere di Nuoro: serrate ricerche FoggiaToday

Chi è Marco Raduano, il primo mafioso mai scappato da un carcere di massima sicurezza: a Vieste fuochi d'arti… La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Attivate anche nel Gargano e nel Foggiano le ricerche di Marco Raduano il quarantenne boss della mafia di Vieste evaso ieri sera dal carcere di massima ...