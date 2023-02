Marcello Dell’Utri e Roberto Saviano uniti dal dolore per la perdita di Maurizio Costanzo. In modo così diverso… – Il video (Di sabato 25 febbraio 2023) Nelle infinite testimonianze sulla morte di Maurizio Costanzo, a poca distanza l’una dall’altra, sono apparsi su Instagram i ricordi di due personaggi agli antipodi: Marcello Dell’Utri, già numero uno di Publitalia e poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa (pena scontata), e Roberto Saviano, scrittore icona dell’antimafia. Dell’Utri ha voluto fare un ricordo emozionale di Costanzo, che è soprattutto un omaggio al suo amore per Maria De Filippi. Saviano ha puntato su Costanzo icona-antimafia dopo la famosa trasmissione con Michele Santoro e il fallito attentato di via Fauro ideato anche da Matteo Messina Denaro, sostenendo che proprio quelle vicenda hanno trasformato Roberto nel ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Nelle infinite testimonianze sulla morte di, a poca distanza l’una dall’altra, sono apparsi su Instagram i ricordi di due personaggi agli antipodi:, già numero uno di Publitalia e poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa (pena scontata), e, scrittore icona dell’antimafia.ha voluto fare un ricordo emozionale di, che è soprattutto un omaggio al suo amore per Maria De Filippi.ha puntato suicona-antimafia dopo la famosa trasmissione con Michele Santoro e il fallito attentato di via Fauro ideato anche da Matteo Messina Denaro, sostenendo che proprio quelle vicenda hanno trasformatonel ...

