Mantova | tredicenne attirata in una trappola e ferita da due coetanee a colpi di forbici

(Di sabato 25 febbraio 2023) L'hannonel parco forse con una scusa e poi l'hanno aggredita a pugni in testa e al volto e adi, lasciandola sanguinante sull'erba. È successo nel pomeriggio ad una

Qui le tre amiche si sono incontrate forse per chiarire qualche malinteso sorto tra di loro a scuola, anche se qualcuno parla di un agguato in cui, con una scusa, lasarebbe stata attirata ...Unaè stata aggredita da due coetanee con un paio di forbici. E' successo questo pomeriggio a Castelbelforte, comune in provincia di. A quanto si apprende, le tre ragazze, che si ...

MANTOVA Una tredicenne è stata aggredita da due coetanee con un paio di forbici. E’ successo questo pomeriggio a Castelbelforte, comune in provincia di Mantova. A quanto si apprende, le tre ragazze, c ...Prima l’hanno attirata al parco con una scusa poi l’hanno aggredita a colpi di forbici, abbandonandola sanguinante sull’erba. La vittima del raid, avvenuto oggi pomeriggio a Castelbelforte, in provinc ...