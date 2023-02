Mantova | 13enne aggredita da due coetanee con un paio di forbici | ricoverata in ospedale

(Di sabato 25 febbraio 2023) Unaè stata, picchiata e colpita con undida duenei pressi di un giardino pubblico a Castelbelforte, in provincia di. La ragazzina è statainin gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Secondo i carabinieri, che hanno fermato le due autrici dell’aggressione, si è trattato di un agguato in piena regola: dopo aver attirato la vittima con una scusa, una delle ragazze l’avrebbe tenuta ferma mentre l’altra la colpiva prima con dei pugni alla testa e poi con una forbice all’addome. Ignoto, al momento, il movente della condotta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

