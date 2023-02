Mantova | 13enne aggredita da due coetanee con un paio di forbici | è ricoverata in gravi condizioni in ospedale

(Di sabato 25 febbraio 2023)a 13 anni da duea colpi di: una giovanissima ragazza di Castelbelforte, in provincia di, èinall’Borgo Trento di Verona, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’agguato – secondo i carabinieri – è avvenuto nei pressi di un giardino pubblico. La vittima era vigile e cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. E’ stata attirata con una scusa, tenuta ferma da una delle due responsabili dell’aggressione mentre l’altra l’ha colpita con pugni al volto e poi con undiall’altezza dell’addome. Si indaga sul movente, al momento ignoto. (articolo in aggiornamento)

