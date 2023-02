Mantova | 13enne aggredita da coetanee con le forbici

(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una tredicenne è statada duecon un paio di. E’ successo questo pomeriggio a Castelbelforte, comune in provincia di. A quanto si apprende, le tre ragazze, che si conoscevano tra loro, si sono incontrate al parco. A un certo punto – per motivi ancora da chiarire – due di loro hanno colpito la vittima in testa con un paio dida cucito. Al loro arrivo sul luogo dell’aggressione, i carabinieri hanno trovato solo la ragazza ferita e poi trasportata all’ospedale di Verona. Le altre due tredicenni, invece, si erano allontanate, ma sono state identificate dai militari poco dopo. Gli investigatori cercano testimoni ed eventuali immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona, per chiarire la dinamica e il movente dell’aggressione. Sulla ...

L'adolescente è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove è ricoverata con ferite alla testa. La vittima è in gravi condizioni, ma fonti... L'episodio è accaduto in un giardino pubblico di Castelbelforte, comune in provincia di Mantova.

Prima l’hanno attirata al parco con una scusa poi l’hanno aggredita a colpi di forbici, abbandonandola sanguinante sull’erba. La vittima del raid, avvenuto oggi pomeriggio a Castelbelforte, in provinc ...È successo a Castelbelforte, in provincia di Mantova. In un giardino pubblico una 13enne è stata ferita con le forbici da due coetanee ...