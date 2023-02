Manifestazioni per la pace del 25 febbraio, a che ore sono e quali sono i luoghi di ritrovo (Di sabato 25 febbraio 2023) Iniziative in 50 città in tutta Italia, da Trento a Catanzaro, da Roma – dov’è in programma la manifestazione che si annuncia più grande – alle cittadine più piccole. L’Italia che chiede la pace scende in piazza e lo fa insieme a un pezzo d’Europa. sono in programma Manifestazioni in Germania, Spagna e Portogallo, almeno quindici in Francia, e poi nel Regno Unito, in Belgio e in Austria. Dopo la Marcia per la pace Perugia-Assisi e il corteo di Milano oggi tocca ad altre realtà. Ecco orari e luoghi di ritrovo. Tutte le iniziative segnalate da “Europe for peace” (alcune si sono già svolte al mattino) Alba – Veglia di preghiera, sabato sera, nel duomo di Alba, con testimonianze di costruttori di pace. Promosso dal Centro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Iniziative in 50 città in tutta Italia, da Trento a Catanzaro, da Roma – dov’è in programma la manifestazione che si annuncia più grande – alle cittadine più piccole. L’Italia che chiede lascende in piazza e lo fa insieme a un pezzo d’Europa.in programmain Germania, Spagna e Portogallo, almeno quindici in Francia, e poi nel Regno Unito, in Belgio e in Austria. Dopo la Marcia per laPerugia-Assisi e il corteo di Milano oggi tocca ad altre realtà. Ecco orari edi. Tutte le iniziative segnalate da “Europe for peace” (alcune sigià svolte al mattino) Alba – Veglia di preghiera, sabato sera, nel duomo di Alba, con testimonianze di costruttori di. Promosso dal Centro ...

