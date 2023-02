Manchester United, Schmeichel scomoda il paragone: «Ten Hag come Sir Alex» (Di sabato 25 febbraio 2023) Peter Schmeichel, portiere del Manchester United, scomoda il paragone tra Ten Hag e Sir Alex Ferguson Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, ha parlato dei Red Devils alla BBC Sport. LE PAROLE – «Ten Hag in certe situazioni mi è sembrato come Sir Alex Ferguson. Molte volte guardo il Manchester United e penso che è arrivato finalmente l’uomo giusto in panchina». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Peter, portiere deliltra Ten Hag e SirFerguson Peter, ex portiere del, ha parlato dei Red Devils alla BBC Sport. LE PAROLE – «Ten Hag in certe situazioni mi è sembratoSirFerguson. Molte volte guardo ile penso che è arrivato finalmente l’uomo giusto in panchina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thomasalencr : O MANCHESTER UNITED É GIGANTE. - OptaPaolo : 6:24 - La rete di Brahim Diaz, arrivata dopo 6 minuti e 24 secondi, è la più veloce per il Milan in una partita a e… - ManUtdMEN : Manchester United 'credited' with interest in Atalanta defender Giorgio Scalvini #mufc - CalcioNews24 : L'ex #ManchesterUnited scomoda il paragone per #TenHag - 24Trends_Italia : 1. Grande Fratello - 100mille+ 2. Frosinone-Parma - 100mille+ 3. Fedez balbuzie - 50mille+ 4. Fognini - 50mille+ 5.… -