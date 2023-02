Manchester City, poker al Bournemouth (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Manchester City travolge in trasferta il Bournemouth e rimane a -2 dalla vetta, con l’Arsenal che però ha una partita in meno Il Manchester City si riporta a -2 dalla vetta della Premier League in attesa dell’Arsenal, che ha una partita in meno. Contro il Bournemouth la squadra di Guardiola risolve la pratica con un 4-1: gol nel primo tempo di Alvarez, Haaland e Foden. Nella ripresa c’è anche l’autogol di Mepham. Per i rossoneri, sempre penultimi in classifica, il gol della bandiera nel finale di Lerma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Iltravolge in trasferta ile rimane a -2 dalla vetta, con l’Arsenal che però ha una partita in meno Ilsi riporta a -2 dalla vetta della Premier League in attesa dell’Arsenal, che ha una partita in meno. Contro illa squadra di Guardiola risolve la pratica con un 4-1: gol nel primo tempo di Alvarez, Haaland e Foden. Nella ripresa c’è anche l’autogol di Mepham. Per i rossoneri, sempre penultimi in classifica, il gol della bandiera nel finale di Lerma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

