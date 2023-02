Maltratta la fidanzata e madre che la difende | arrestato

(Di sabato 25 febbraio 2023) Lavoleva lasciarlo e lui l'ha picchiata. Lasi è messa in mezzo perrla dall'aggressività del figlio e anche lei è finita al centro delle sue 'intemperanze'. Accusato di ...

Durante la denuncia, laha detto di essere anche stata costretta in una circostanza a consumare un rapporto sessuale. L'uomo avrebbe problemi di tossicodipendenza, condizione che l'ha ...Durante la denuncia, laha detto di essere anche stata costretta in una circostanza a consumare un rapporto sessuale. L'uomo avrebbe problemi di tossicodipendenza, condizione che l'ha ...

La fidanzata voleva lasciarlo e lui l'ha picchiata. La madre si è messa in mezzo per difenderla dall'aggressività del figlio e anche lei è finita al centro delle sue 'intemperanze'. (ANSA) ...In manette un 32enne riminese accusato di violenza sessuale e maltrattamenti verso le due donne. Avrebbe persino sequestrato la compagna puntandole contro un coltello dopo una lite.