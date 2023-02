Maltempo in Toscana: Viareggio chiude le pinete. Follonica ferma il Carnevale (Di sabato 25 febbraio 2023) La protezione civile regionale ha emesso allerta meteo di tipo giallo per pericolo idrogeologico idraulico reticolo minore a partire dalla mezzanotte e il comune di Viareggio (Lucca) ha deciso in via precauzionale di chiudere le pinete al transito di pedoni e mezzi, raccomandando attenzione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 febbraio 2023) La protezione civile regionale ha emesso allerta meteo di tipo giallo per pericolo idrogeologico idraulico reticolo minore a partire dalla mezzanotte e il comune di(Lucca) ha deciso in via precauzionale dire leal transito di pedoni e mezzi, raccomandando attenzione L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Maltempo, in Toscana tornano freddo e neve - DANI56 : RT @toscananotizie: Maltempo, codice giallo per pioggia, neve e vento fino a domenica 26 - parisifrancesco : RT @ProtCivileRT: Maltempo, codice giallo per pioggia, neve e vento fino a domenica 26 - DANI56 : RT @ProtCivileRT: Maltempo, codice giallo per pioggia, neve e vento fino a domenica 26 - raspa90 : RT @AnsaToscana: Maltempo, in Toscana codice giallo per pioggia, neve e vento. Giani: 'Prestiamo attenzione' #ANSA -